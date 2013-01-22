Налог на финансовые операции введут 11 стран Евросоюза

Во вторник стало известно, что по решению министерства финансов Евросоюза, 11 стран еврозоны, в том числе Франция и Германия, смогут ввести налог на финансовые операции. Однако этот налог будет у меньшего количества стран еврозоны, чем планировалось ранее.

Налог будет принят в Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Австрии, Словакии, Словении, Греции и Эстонии.

Сообщается также, что финансовый налог, который предназначен для воспрепятствования спекулятивным операциям, вводить не будут Британия и 15 других членов Евросоюза.

Как заявил налоговый комиссар ЕС Альгирдас Шемета, "это является важной вехой для налоговой политики ЕС, которая прокладывает путь для более амбициозных государств по достижению прогресса в налоговой документации, даже если нет возможности прийти к единому мнению".

Ожидается, что налог составит 0,1% для сделки по торговле акциями или облигациями и 0,01% для сделки с производными инструментами, передают интернет-СМИ.

В Европе существует мнение, что кризис, разразившийся в 2008 году, произошел из-за спекулянтов и чрезмерной торговли.