Дмитриева пригласила Полтавченко обсудить ситуацию с 31-й горбольницей

Депутат Госдумы, замглавы фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева написала в своем «Твиттере», что 24 января проведет совещание по поводу Городской больницы №31 с врачами и общественностью в Петербурге. Совещание состоится в офисе регионального отделения партии, уточняется на сайте петербургского отделения справедливороссов.



О. Дмитриева подчеркнула, что пригласила на встречу губернатора Георгия Полтавченко и представителей администрации Санкт-Петербурга.

«Вопрос о сохранении Городской клинической больницы № 31 на том же месте, в том же статусе – исключительная компетенция исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Парламент должен заставить исполнительную власть принять соответствующее решение, либо обеспечить его принятие самостоятельно – через закон Санкт-Петербурга», - резюмирует О. Дмитриева.