Депутатом Госдумы стал рекордсмен книги рекордов Гиннесса

ЦИК России принял решение о передаче вакантного мандата в думской фракции «Единой России» ветерану войны в Афганистане, рекордсмену Книги рекордов Гиннесса Владимиру Вшивцеву.

Он закончил Омское высшее общевойсковое командное училище, служил командиром взвода разведки и принимал участие в боевых действиях в Афганистане (1986–1987). После тяжелого ранения он перестал видеть. В 1989 стал чемпионом СССР по плаванию среди незрячих, а в 1994-м завоевал звание чемпиона мира.



С 1993 года занимался парашютным спортом – воздушной акробатикой. Входил в сборную России. В апреле 1995-го стал первым незрячим, совершившим затяжной прыжок, за что занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает vz.ru.

Вшивцев был депутатом Госдумы третьего созыва и входил во фракцию «Единство».

Вакансия в Думе образовалась после кончины депутата Вячеслава Осипова.