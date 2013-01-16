В среду столичный аэропорт "Внуково" предупреждает о возможных задержках рейсов. Однако несмотря на снегопад, обрушившийся сегодня на столичный регион, московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" пока работают в штатном режиме.

В сообщении пресс-службы аэропорта "Внуково" говорится: "Просим пассажиров с пониманием отнестись к возможным задержкам в расписании".

Пресс-служба пояснила, что из-за закрытия каждый час аэропорта на 15 минут для проведения патрульной чистки и обработки противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, возможны задержки в расписании полетов.