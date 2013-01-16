Пропавший в Омске ребенок полдня просидел дома в коробке

Девятилетний мальчик, пропавший в Омске, найден живым и здоровым в одной из комнат квартиры родителей. Дениса Лореша со вчерашнего дня искал весь личный состав омской полиции.



Один из стражей порядка, проверяя квартиру семьи, обнаружил ребенка в коробке в дальнем углу комнаты. Мальчик сказал ему, что спрятался, так как испугался, что мама будет ругаться за неуспеваемость в школе.



Отмечается, что семья недавно переехала в квартиру, поэтому больше половины вещей были не разобраны и находились в коробках. Сейчас с ребенком работают психологи, семью взяли на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних.



Поиски Дениса начались накануне вечером, когда его мать сообщила в полицию, что ребенок не вернулся домой из школы. Первоначально родители надеялись найти сына самостоятельно, однако вскоре обратились к правоохранителям. Несколько часов школьника искали в близлежащих жилых домах, на вокзалах и в торговых центрах.