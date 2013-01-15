Знаменитая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, "королева" художественной гимнастики Евгения Канаева завершила карьеру в большом спорте.

Информация о том, что первая в истории двукратная Олимпийская чемпионка - "художница" решила попрощаться со спортом, во вторник появилась на сайте Всероссийской Федерации художественной гимнастики.

Ранее в декабре прошлого года стало известно, что Евгения Канаева была утверждена вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики на отчетно-выборной конференции в Новогорске.

Тогда 22-летняя спорсменка сказала: "Ну да, скорее всего, я закончила карьеру. Был выбор - либо "впахивать" на тренировках, либо переключиться на другую деятельность".

Евгения Канаева за свою карьеру участвовала в двух Олимпиадах — в Пекине и в Лондоне. В обеих завоевала по золоту. На чемпионате мира в Японии и во Франции установила рекорд, выиграв по 6 золотых медалей. С 2007 г. выиграла 13 золотых медалей на чемпионатах Европы. Канаева награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом дружбы.