Илья Яшин собирается подать в суд на ФСБ России

Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин возмутился тем, что, по его словам, ФСБ официально говорит неправду о финансировании иностранными государствами его движения.



У себя в «Твиттере» Яшин сослался на пост Алексея Навального (http://navalny.livejournal.com/765702.html), в котором он опубликовал официальный отказ ФСБ в возбуждении уголовного дела по факту финансирования деятельности оппозиции из-за рубежа. Однако из постановления ФСБ следует, что движение «Солидарность» все же «получает иностранное баблишко».

Сопредседатель «Солидарности» в ответ на это заявил, что подаст в суд на ФСБ.