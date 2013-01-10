В связи с аномальными морозами в Хабаровском крае продлены школьные каникулы

В Хабаровском крае по рекомендации министерства образования и здравоохранения края предлагается продлить школьные каникулы в связи с аномальными морозами. Об этом в четверг сообщается на сайте краевого правительства.

В сообщении правительства Хабаровского края говорится: "Рекомендациям продлить каникулы уже последовали в администрации Хабаровска — для хабаровских школьников третья учебная четверть начнется не с 11, а с 14 января. В течение дня решения о продлении зимних каникул должны принять все муниципальные образования края".

По данным синоптиков, с 9 по 12 января в Хабаровском крае ожидаются очень сильные холода: среднесуточные температуры будут на 7 градусов ниже многолетних значений, а ночью температура опустится до 45 градусов.

Морозы ожидаются в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском и Ванинском районах, сообщают интернет-СМИ.