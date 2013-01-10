На Полонском в России висят долги: 600 миллионов долларов

В России Сергея Полонского могут привлечь к ответственности за мошенничество. Группа российских инвесторов ждет возвращения предпринимателя на родину: требует отдать долги в 600 миллионов долларов.

Сергей Полонский – владелец некогда процветавшей строительной корпорации Mirax Group — в последние четыре года постепенно отходил от дел. Неудача настигла бизнес Полонского в 2008 году. У Mirax Group возникли проблемы с выплатой и обслуживанием долга. Различные структуры компании даже допустили ряд дефолтов по облигациям.

В марте 2011 года Сергей Полонский ликвидировал бренд Mirax и попросил не считать его больше бизнесменом. Тем не менее, группа продолжила работу сначала в качестве компании "Название.net", а после была реорганизована в "Поток". К лету 2012 года "Поток" договорился о реструктуризации долга почти на 13 миллиардов рублей, сообщает vesti.ru.



Компания выпустила ноты на сумму 14,5 миллиардов рублей с погашением до 2019 года. А сам Сергей Полонский собирался выкупить пакет группы "Поток" у миноритариев, и, таким образом, стать единоличным владельцем компании.

Впрочем, уже осенью 2012 года МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников корпорации Mirax Group по статье "Мошенничество". Ущерб от их деятельности, по данным следствия, составил шесть миллиардов рублей. В это же время появилась информация о том, что "Потоком" управляет бизнесмен Алексей Алякин.



Ему же со временем Полонский продал до 75 процентов акций компании. Сделка должна быть закрыта в наступившем году. Впрочем, в отношении "Потока" может быть принят иск о банкротстве. Заявление в Арбитражный суд Москвы поступило от ЗАО "СтройМонтажУправление 321". Ранее суд взыскивал с компании Сергея Полонского три с половиной миллионов рублей в счет долга перед "СМУ 321". Иск о банкротстве "Потока" оставлен без движения до конца января.