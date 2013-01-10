Россияне сутки не могут вылетель из Гоа в Москву

Туристы из России сутки не могут вылетель из Гоа в Москву. Власти индийского штата не дают разрешения на вылет российской авиакомпании "Аэрофлот".

По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, задержка рейса вызвана тем, что официальные разрешения на этот дополнительный чартерный рейс были неправильно оформлены.

В Москве в справочной аэропорта "Шереметьево" сообщили, что задерживаемый в Гоа рейс в настоящее время запланирован на 16.30 мск, передает РИА Новости. Но время вылета посоветовали уточнять.