За потерявшуюся дрессированную кошку цирк объявил награду в 200 тысяч рублей

В среду Новокузнецкий цирк объявил награду в 200 тысяч рублей за потерявшуюся дрессированную кошку Нюсю. В цирке озабочены - времени до начала гастролей осталось мало, а кошка где-то гуляет по городу, сообщается на сайте цирка.

В сообщении цирка говорится, что "восьмого января после вечернего представления потерялась дрессированная кошка Нюся. Коллектив цирка рассчитывает на вашу помощь, поскольку последнее представление будет 13 января. До этого дня кошку необходимо найти и вернуть ".

В сообщении также указано, что "сейчас кошка самостоятельно разгуливает по городу. Она в опасности. Этой цирковой умнице, любимице дрессировщика, 6 лет. Нюся ручная и очень доверчивая. Перс, окрас темный черепаховый. Особые приметы - красный ошейник с подвеской в виде сердечка. Нашедших обращаться по телефону: 8-913-077-60-80".

Поскольку у цирка осталось мало времени до начала гастролей, коллектив цирка очень рассчитывает на помощь горожан в поиске животного.