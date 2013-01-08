Актер Жерар Депардье не явился в парижский суд

Получивший на днях российское гражданство Жерар Депардье во вторник не явился в зал суда в Париже на слушания по делу о вождении в нетрезвом виде. Эту информацию подтвердил адвокат 64-летнего актера Эрик де Комон.

«Да, его не будет сегодня в суде, - цитирует де Комона Le Parisien.

Как ранее заявили в городской прокуратуре, в случае неявки Депардье дело будет передано в исправительный суд, а слушания по нему будут перенесены на более поздний срок.

Актер попал в ДТП на своем скутере в ноябре 2012 года. Как выяснилось, он управлял им в нетрезвом виде, причем значительно превысив допустимую законом норму алкоголя в крови. За совершенное правонарушение Депардье грозит штраф в размере €4,5 тыс. или лишение свободы на срок до двух лет.

Вечером в понедельник актер по приглашению президента ФИФА Зеппа Блаттера принял участие в церемонии награждения «Золотого мяча» 2012 года. Ранее он посетил Сочи, где получил российский паспорт из рук президента Владимира Путина, и Мордовию.