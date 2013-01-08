Собчак, Обломов и Парфенов выступили на Рождество с рэп-молебном (ВИДЕО)
8 января 2013, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущие Ксения Собчак и Леонид Парфенов вместе с музыкантом Васей Обломовым на Рождество выступили с рэп-молебном.
Облачившись в рясы, "троица" записала ролик рэп-молебна, в котором обратилась к Пресвятой Богородице, прося благополучия и вспоминая все скандальные события ушедшего 2012 года, в том числе панк-группу Pussy Riot, скандальную историю с часами патриарха Кирилла и другие.