Собчак, Обломов и Парфенов выступили на Рождество с рэп-молебном (ВИДЕО)

Телеведущие Ксения Собчак и Леонид Парфенов вместе с музыкантом Васей Обломовым на Рождество выступили с рэп-молебном.

Облачившись в рясы, "троица" записала ролик рэп-молебна, в котором обратилась к Пресвятой Богородице, прося благополучия и вспоминая все скандальные события ушедшего 2012 года, в том числе панк-группу Pussy Riot, скандальную историю с часами патриарха Кирилла и другие.