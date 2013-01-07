Патриарх Кирилл рассказал, когда случится конец света, ВИДЕО

В понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Великой Рождественской вечерни в храме Христа Спасителя рассказал о том, когда может наступить конец света. И причиной этого может стать не столкновение с астероидом и природные катаклизмы, а победа зла над добром.

Глава РПЦ призвал россиян не поддаваться панике и всеобщей истерии, которая поднялась по этому поводу в ушедшем году. При этом он напомнил о богословском видении конца света, который описан в христианской литературе.

Патриарх Кирилл сказал: "Мы-то знаем, когда произойдет конец света. Он не произойдет ни от какого столкновения Земли с астероидом, ни от какого катаклизма, - он произойдет тогда, когда зла станет больше в мире, больше, чем добра, когда никакими регулирующими факторами невозможно будет погасить реакции, нагнетающей зло до бесконечности, потому что общество перестанет быть жизнеспособным".

Патриарх убежден, что христиане, имея это видение и зная причины конца света, призваны "делать все для того, чтобы Божий закон, нравственный закон жизни сохранился в роде человеческом". Обращаясь к соотечественникам, патриарх Кирилл попросил не допустить размывания границ между понятиями добра и зла.