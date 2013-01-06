Кадыров пожелал Людмиле Путиной «кавказского долголетия»
6 января 2013, 21:46 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]
Президент Чечни Рамзан Кадыров поздравил жену президента в своем «Твиттере».
«Хочу поздравить первую жену Владимир Владимировича, Людмилу Александровну, с 55-летием и пожелать ей кавказского долголетия», - написал Кадыров.
«АН-онлайн» уже писали, что неизвестно, как первая леди страны отметит этот праздник. Личная жизнь жены Владимира Путина остается загадкой для большей части населения России.