Протодьякон Андрей Кураев: надо объединить Рождество и Новый год

Протодьякон Андрей Кураев считает, что нужно объединить Рождество и Новый год и справлять оба праздника 1 января. Такое заявление Кураев сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

"Я надеюсь, что со временем у нашей церкви хватит мужества на принятие радикального решения, а именно - объединить Рождество и Новый год, не перенести на новый стиль, как у католиков, а именно перенести на 1 января дату празднования Рождества", - сказал он. Кураев отметил, что перенос на 25 декабря, когда Рождество празднуют католики и протестанты, вызовет много вопросов у верующих. "Любая другая дата празднования Рождества порождает вопрос, на который у нас не находится ответов. Если новый год от Рождества Христова, то почему же он считается не с Рождества Христова? Если наша эра считаются от Рождества Христова, то почему маленький календарь, дни внутри года считаются с какой-то другой точки? Это не логично. Поэтому если уж однажды нам предстоит перемена календаря - она наверняка предстоит когда-то, я не знаю, в каких столетиях, - лучше переносить не на 25 декабря", - пояснил он.

Кураев добавил, что одинаково странно отмечать Рождество как за неделю до Нового года, так и на неделю позже.