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29 сентября 2012, 19:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ВГТРК.

Законодательную инициативу, в соответствие с которой "уклонисты" от службы в армии не будут иметь право занимать должности на госслужбе, поддержало правительство РФ. Об этом в субботу заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В середине сентября депутат-единоросс Франц Клинцевич, предложивший данную инициативу, сообщил, что правительство России его законодательные инициативы не поддержало, напоинат "Маяк". По его словам, в кабинете министров отметили, что "по конституции права всех граждан равны и любые ограничения противоречат законодательству".

В свою очередь, сегодня Рогозин высказал поддержку инициативе Клинцевича.