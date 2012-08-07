Главный архитектор Москвы может быть назначен в августе

Главный архитектор Москвы, место которого стало вакантным после ухода с поста 12 июля Александра Кузьмина, работавшего в должности с 1996 года, может быть назначен в августе, сообщил СМИ заместитель Сергея Собянина Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на вопросы, когда будет назначен новый главный архитектор Москвы, ответил: "Я думаю, в августе появится".