Два екатеринбургских полицейских подозреваются в «выбивании» показаний

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25 апреля 2012, 09:07 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В Екатеринбурге двоих сотрудников полиции подозревают в «выбивании» признательных показаний.

По данным Следственного комитета России, в августе 2011 года полицейские избили сотрудника частного охранного предприятия, добиваясь от него признания в причастности к нападению на ювелирный магазин.

По заявлению потерпевшего сотрудника ЧОП было возбуждено уголовное дело. Но личности подозреваемых были установлены недавно.Сейчас полицейские задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения в виде ареста.

Напомним, после проведения реформы МВД в России, проблемы полиции стали вновь обсуждаться после инцидентов в Петербурге и Казани, получивших широкий общественный резонанс.

В Санкт-Петербурге после избиения полицейскими погиб подросток. В столице Татарстана после пыток в отделе полиции «Дальний», в больнице скончался задержанный мужчина.