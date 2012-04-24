Названы лучшие и худшие любовники в мире

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24 апреля 2012, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Европейские исследователи провели опрос нескольких тысяч жителей Европы и Бразилии в возрасте от 18 до 50 лет и по его итогам назвали лучших и худших любовников.

По данным портала знакомств C-Date, в рейтинге любовников как мужчины, так и женщины из Швейцарии заняли последнее место.Только 4% из опрошенных порталом знакомств 5 тысяч 670 человек посчитали швейцарцев хорошими любовниками. Швейцарцы славятся своей точностью и пунктуальностью, но, как показало исследование, любовники они никакие.

Все участники исследования отметили как лучших любовников мужчин из Бразилии и женщин из Италии. И те, и другие взяли по 25% голосов респондентов.

Но, швейцарцы не совсем безнадежны. По данным исследования, они старательны и открыты на сексуальном фронте. Свои занятия любовью 23% опрошенных участников исследования снимают на видео, а 27% мужчин и 31% женщин используют игрушки для взрослых. Как часто занимаются сексом жители Швейцарии - как и многие другие европейцы, средний швейцарец уделяет любовным утехам один день в неделю. И лишь каждый пятый – ежедневно.