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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Названы лучшие и худшие любовники в мире

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Европейские  исследователи провели опрос нескольких тысяч жителей Европы и Бразилии  в возрасте  от 18 до 50 лет и по его итогам назвали  лучших и худших любовников.

По данным портала знакомств C-Date, в рейтинге любовников  как  мужчины, так и женщины из Швейцарии заняли последнее место.Только 4% из опрошенных порталом знакомств 5 тысяч 670 человек посчитали швейцарцев хорошими любовниками. Швейцарцы  славятся своей точностью и пунктуальностью, но, как показало исследование, любовники они никакие.

Все участники исследования отметили  как лучших любовников мужчин из Бразилии и женщин из Италии. И те, и другие взяли по  25%  голосов  респондентов.

Но, швейцарцы не совсем безнадежны. По данным исследования, они  старательны и открыты на сексуальном фронте. Свои занятия любовью 23% опрошенных участников исследования  снимают на видео, а 27% мужчин и 31% женщин  используют игрушки для взрослых. Как часто занимаются сексом жители Швейцарии - как и многие другие европейцы, средний швейцарец  уделяет любовным утехам один день   в неделю. И лишь каждый пятый – ежедневно.

ИЧ

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