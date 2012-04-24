Медведев внес изменения в Трудовой кодекс о переносе выходных

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24 апреля 2012, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. В соответствии с документом, выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом.

До внесения этих поправок перенос выходных дней могло осуществлять только Правительство своим нормативным актом. Новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января. Отмечатеся, что кабинет министров имеет право переносить два выходных из числа выходных дней, совпадающих с новогодними каникулами, на другие дни года. Согласно закону, в 2012 году "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней" в мае выходные переносятся с субботы 5 мая на понедельник 7 мая и с субботы 12 мая на вторник 8 мая. Таким образом, в этом году выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.