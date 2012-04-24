Столичные власти выставили на аукцион Мосгорсправку

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24 апреля 2012, 13:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта lori.ru

Мосгорсправку решено продать с молотка. Власти столицы выставили на аукцион городскую информационно-справочную службу. Стартовая цена - 650 млн рублей. Торги по продаже 100% пакета акций акционерного общества намечены на 26 июня.

Отмечается, что в активах общества числится пять капитальных объектов, 71 справочный киоск, полтысячи терминалов и десяток земельных участков под инвестиционную застройку, передает Интерфакс.