Группа журналистов праймового вещания НТВ покидает телеканал

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24 апреля 2012, 12:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта yablor.ru

Замруководителя дирекции праймового вещания НТВ Георгий Андроников опроверг информацию о групповом "протестном" увольнении журналистов телеканала. Это продолжение ухода как кадровых, так и закадровых сотрудников праймового вещания НТВ после ухода Николая Картозии в январе этого года.

"Не стоит расценивать сложившуюся ситуацию только как конфликт группы журналистов с гендиректором Кулистиковым", заявил Андроников во вторник в интервью радио "Эхо Москвы".

Накануне русский Forbes сообщил, что группа известных журналистов НТВ покидает телеканал из-за конфликта с его руководителем Владимиром Кулистиковым и проявлений цензуры. По словам последнего, конфликт гендиректора с журналистами, среди которых известная телеведущая, автор документальных фильмов Катерина Гордеева, шеф-редактор программы "Центральное телевидение" Александр Уржанов и ряд других сотрудников, начался 12 апреля — именно в тот день, когда директорский контракт Кулистикова был продлен до 2016 года.

Якобы руководитель канала не стал подписывать Гордеевой, Уржанову и продюсеру "ЦТ" Светлане Селиной документы на ежемесячную премиальную доплату, которая составляет на канале основную часть ежемесячной получки. Причины невыплаты не объяснялись, это было воспринято как "вынуждение к увольнению".

Напомним, череда увольнений на НТВ началась в середине января. О своем "уходе" первым узнал известный журналист, автор цикла "научных детективов" Павел Лобков. Руководство НТВ приняло решение не продлевать с ним трудовой договор. Сам Лобков об увольнении оповещен не был, а телеканал не преминул отключить служебный телефон журналиста.

Следующим НТВ покинул Антон Красовский. Руководитель предвыборного штаба Михаила Прохорова, ушедший в конце прошлого года в отпуск на время избирательной кампании, в январе обнаружил, что его пропуск в Останкино больше не работает.

Еще более резонансным стал уход с канала руководителя дирекции праймового вещания Картозии. За 11 лет работы на НТВ продюсер оказался причастен к выпуску практически всех известных информационно-аналитических программ телекомпании, от "Намедни" и "Программы максимум" до тех же "ЦТ" и "НТВшников".

Еще одним "отставником" оказался журналист НТВ Алексей Егоров, известный по работе в "Программе максимум" и нескольким документальным циклам, который о причинах такого решения предпочел не говорить.



Тем временем, как писали "АН" телекомпания НТВ продолжает радовать криминалитет России своими кроваво ментовскими сериалами, а ее руководство получает награды из рук первых лиц страны.