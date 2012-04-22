Московская полиция усилила меры безопасности у храма Христа Спасителя

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22 апреля 2012, 09:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в воскресенье для обеспечения порядка у главного храма страны приняты поистине беспрецедентные меры. Туда направят 14 тысяч полицейских и солдат внутренних войск, об этом сообщили в столичном главке МВД.

Сам молебен начнется ближе к двум часам дня - после божественной литургии Патриарха. Однако уже с 6 утра будет перекрыто движение по Волхонке, передает радио "Эхо Москвы". В молитвенном стоянии примут участие, как москвичи, так и верующие из других регионов.

Всего же у храма может собраться до 40 тысяч человек. Для удобства граждан будут установлены несколько больших экранов. Попасть на молебен можно будет через рамки металлодетекторов, которые установлены по периметру храма.

Молебны пройдут и в других кафедральных соборах России.

"АН" писали, что в ночь на воскресенье в столице состоялся автопробег в поддержку патриарха и РПЦ, в котором прияли участие и байкеры.

Напомним, с призывом провести молитвенное стояние выступил в начале апреля высший церковный совет. Поводом послужила череда актов осквернения храмов и святынь, которая началась с выступление панк-группы Pussy Riot в Храме Христа спасителя.