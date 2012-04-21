Сергей Степашин судится с Владимиром Жириновским

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21 апреля 2012, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Яркая эмоциональность Владимира Жириновского довела его до суда. На этот раз иск против известного политика подал глава Счетной палаты Сергей Степашин. Дело рассмотрят 14 мая в Никулинском районном суде.

Как рассказал пресс-секретарь суда Арсен Погосян, Степашину не понравились слова Жириновского о нем в ходе встречи лидера ЛДПР в театральном институте имени Щукина. Ее фрагменты показывали 20 февраля по федеральному телевидению.

"У меня вот одно условие: ставьте "Мертвые души". Но современный приезжает не ревизор, а аудитор Счетной палаты. Вот Степашин приехал... Толстый, жирный, берет взятки".

Лидер ЛДПР признал, что сказал это, но заявил, что Степашин просто непонятливый.

"Речь не шла о том, что ему кто-то взятку дал, а о сюжете, о фабуле. Я объяснял это студентам. Он не понял, в чем дело. Не понял он - в суде ему его адвокаты объяснят", - сказал Жириновский.

"АН" писали, что в своем иске Степашин требует, чтобы Жириновский признал недействительным свое утверждение о том, что он берет взятки. Кроме того, он хочет взыскать с политика 10 млн руб. за понесенный моральный ущерб.

В прошлый раз Жириновского пытался засудить Сергей Миронов. Лидер ЛДПР в сентябре 2011 г. заявил, что Миронов продавал должности сенаторов за деньги.

Дело рассматривалось в Савеловском районном суде Москвы, и иск Миронова оставили без удовлетворения. Как говорилось в решении суда, истцу не удалось доказать, что Жириновский опорочил его честь и достоинство.