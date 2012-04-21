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21 апреля 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральный список экстремистских материалов пополнил ролик "Вся правда о русских/АКАБ Кибуц 69". Об этом 16 апреля "НацАкценту" сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как передает ведомство, бердскиий городской суд Новосибирской области удовлетворил иск прокурора города Бердска и вынес решение о признании экстремистской видеозаписи "Вся правда о русских! / АКАБ "Кибуц 69".

Согласно результатам лингвистической экспертизы, в видеозаписи содержатся высказывания, "унижающие достоинство русского народа в целом, указывающие на его неполноценность, сравнивающие русского человека с животными".

На момент написания новости в Федеральном списке экстремистских материалов было 1132 наименования материалов, но данный ролик отсутствовал.

Ранее писал "НацАкцент", в Новосибирской области в отношении пользователя соцсети "Вконтакте" правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 282 УК. Молодой человек в 2010 году разместил на своей странице "ВКонтакте" ролик, озаглавленный "Вся правда о русских". По информации одного из местных СМИ, ролик представлял собой почти двухминутное слайд-шоу, состоящее из фотографий, демонстрирующих аморальный образ жизни пьющих россиян. При этом сам подсудимый является русским по национальности.