За свастику на историческом фото саратовский блогер выплатит штраф

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21 апреля 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове в суд передано дело в отношении блогера, опубликовавшего историческое фото, где также присутствует свастика. Об этом блогер написал в своем ЖЖ.

Как сообщает блогер, он был вызван в отдел "Э" по повестке, где ему сообщили, что за размещение исторического фото в своем ЖЖ на него возбуждено дело по административной статье 20.3.("Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Как заявляет сам блогер, он сделал перепост данного фото с ЖЖ аккаунта другого пользователя.

По аналогичной статье ранее в Саратове суд приговорил к антифашиста к выплате штрафа за изображение перечёркнутой свастики на листовках.

Как уже писал "НацАкцент", в Госдуму в конце января текущего года был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за использование нацистской символики.