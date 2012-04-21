Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

За свастику на историческом фото саратовский блогер выплатит штраф

21 апреля 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове в суд передано дело в отношении блогера, опубликовавшего историческое фото, где также присутствует свастика. Об этом блогер написал в своем ЖЖ.

Как сообщает блогер, он был вызван в отдел "Э" по повестке, где ему сообщили, что за размещение исторического фото в своем ЖЖ на него возбуждено дело по административной статье 20.3.("Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Как заявляет сам блогер, он сделал перепост данного фото с ЖЖ аккаунта другого пользователя.
По аналогичной статье ранее в Саратове суд приговорил к антифашиста к выплате штрафа за изображение перечёркнутой свастики на листовках.

Как уже писал "НацАкцент", в Госдуму в конце января текущего года был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за использование нацистской символики.

ИЧ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан