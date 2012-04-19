Чайка назначил Росинского на должность прокурора Тверской области

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19 апреля 2012, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокурор Юрий Чайка назначил на должность прокурора Тверской области государственного советника юстиции 3 класса Вячеслава Росинского. Ранее Росинский занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.

По информации управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, Вячеслав Росинский родился в 1956г. в Свердловске. Он окончил Свердловский юридический институт. Росинский, имеет почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".