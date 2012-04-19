Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Чайка назначил Росинского на должность прокурора Тверской области

19 апреля 2012, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокурор Юрий Чайка назначил на должность прокурора Тверской области государственного советника юстиции 3 класса Вячеслава Росинского. Ранее Росинский занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.

По информации управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, Вячеслав Росинский родился в 1956г. в Свердловске. Он окончил Свердловский юридический институт. Росинский, имеет почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

ЕЛ

//картина дня

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал…