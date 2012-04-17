Столичный беби-бум: полк москвичей прибывает стремительно (ВИДЕО)

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17 апреля 2012, 06:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Москве в первом квартале года наблюдался небывалый всплеск рождаемости, который удивил даже медиков: настоящий беби-бум. Есть вероятность того, что за 2012 год на свет появится около 130 тысяч новорожденных москвичей.

В первом квартале этого года на свет появилось на две тысячи детей больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщил главный акушер-гинеколог Москвы Марк Курцер, передают "Вести". Причем почти в половине случаев женщины становились мамами уже не в первый раз.

"Если эта тенденция сохранится в оставшиеся три квартала, то я думаю, что в Москве — но это пока только прогноз — в 2012 году количество родов будет больше 132-133-х тысяч. Никогда раньше такого количества родов в Москве не было", — сказал Курцер.