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16 апреля 2012, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Авиакомпания Malasia Airlines этим летом впервые в истории запустит рейсы, на которые не будут допускаться семьи с детьми младше 12 лет. Первый рейс состоится в начале июля по маршруту Куала-Лумпур-Лондон.



Авиаперевозчик решил запретить семьям с маленькими детьми покупать билеты на вторую палубу двухэтажных самолетов A-380. Таким образом, пассажиры, чьи дети не достигли возраста 12 лет, смогут купить авиабилеты лишь на нижнюю палубу лайнера.

На верхнем этаже 70 мест эконом-класса и 66 мест бизнес-класса, на нижнем - 350 мест эконом-класса.

Как заявил в своем "Твиттере" генеральный директор авиакомпании Тенгку Азмил, решение приняли "в связи с большим количеством жалоб от пассажиров, которые приобрели дорогие авиабилеты и не смогли уснуть из-за детского плача".

Первый рейс "child free" состоится в начале июля по маршруту Куала-Лумпур - Лондон.



