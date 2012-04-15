Может быть Петербург отмоют

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15 апреля 2012, 12:06 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

legznik.livejournal.com

Как пояснил председатель Комитета по благоустройству Владимир Абраменко, некоторые улицы Петербурга в апреле уже мыли, но отрицательные температуры в вечернее и ночное время суток не позволяли выполнять данный вид работ в полном объеме.

Сейчас, в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в городе установилась на положительных отметках, дорожные предприятия смогли приступить к полномасштабным поливомоечным работам. Во всех районах города центральные и прилегающие к ним улицы вымоют с использованием специального шампуня, что позволит тщательно очистить город от пыли, накопившейся на дорогах и тротуарах после зимнего периода. Выполнять данный вид работ будут 228 единиц специализированной техники, так называемых «моющих пылесосов», 139 из них предназначены для мытья тротуаров, 89 – для проезжей части. «График помывки магистралей согласован с другими городскими коммунальными службами, администрациями районов, муниципальными образованиями. Мы планируем вымыть основные улицы и тротуары как минимум 3 раза, чтобы максимально очистить город от последствий зимнего сезона», - сказал Абраменко.