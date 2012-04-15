Митинги за легализацию оружия пройдут в России в воскресенье

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15 апреля 2012, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vk.com

В воскресенье пройдёт общероссийская акция с требованием введения в гражданский оборот короткоствольного оружия. Митинги запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Екатеринбурге, Барнауле, Сыктывкаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Обнинске, Междуреченске и других городах России.

"15 апреля в Москве в 14:00 на площади Краснопресненская застава у памятника "Героям революции 1905-1907 г." начнется митинг с требованием возврата прав граждан на короткоствольное нарезное огнестрельное оружие", - сообщает движение "Право на оружие", передает Интерфакс.

Движение "Право на оружие" объединяет людей заинтересованных в возврате прав граждан на владение короткоствольным нарезным огнестрельным оружием и координирующих свои усилия для лоббизма соответсвующих законодательных изменений.

"АН" писали, что в Москве акция за легализацию оружия проходила минувшей осенью.

Напомним, в России этот вопрос обсуждается, в том числе и среди законодателей уже давно.