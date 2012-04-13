Депутаты Госдумы РФ узаконили использование таксистами авто

Госдума России в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает предпринимателям использовать в качестве такси автомобили, взятые в аренду. Поправки также разрешают проблему таксометров.

Теперь разрешение на перевозку пассажиров будет выдаваться юрлицам и индивидуальным предпринимателям и в том случае, если у них есть арендованные транспортные средства, а не только находящиеся в собственности.

Таксометры же должны будут устанавливаться только в крупных городах, где стоимость поездки на такси зависит от времени и расстояния.