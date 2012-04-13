В Москве автомобилисты вечером в пятницу встали в многокилометровых пробках

В Москве вечером в пятницу автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. Огромные заторы образовались на Садовом кольце и на Третьем транспортном кольце.

На ТТК практически не едут машины по внешней части от выезда из Лефортовского туннеля до Беговой улицы. Внешняя сторона Садового кольца глухо стоит от Таганской площади до Триумфальной площади.

На внутренней стороне Садового затормозил участок от Курской практически до Калужской площади. Местами в столице пробки оцениваются "Яндекс.Пробки" в 10 баллов.