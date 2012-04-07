Вагоны для петербургского метро арестовали

Судебные приставы Московского района Санкт-Петербурга арестовали 10 вагонов, предназначенных для метрополитена и окрасочно-сушильную камеру, изготовленных на "Вагонмаше".

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, арест произведен в счет долга "Вагонмаша" перед кредиторами, который составляет более 30 млн руб.

Ранее у предприятия были арестованы денежные средства на счете, однако сумма оказалась мала - всего 59 тысяч рублей. Именно поэтому было принято решение арестовать продукцию завода.

Имущество было передано на ответственное хранение представителю задолжавшей компании.Если в скором времени долг перед взыскателями не будет погашен в полном объеме, арестованное имущество пойдет на реализацию в счет погашения долга.

Напомним, что в 2011г. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга обратились сразу несколько компаний с иском о признании банкротом предприятия "Вагонмаш" из-за долгов.