В Петропавловской крепости пройдет запуск моделей ракет

В преддверии Всемирного Дня космонавтики и авиации в Петербурге состоятся XXIV показательные старты моделей ракет. Мероприятие пройдет в полдень, 8 апреля, на территории Петропавловской крепости.

Подобные старты проводятся с 1988 года, давно став хорошей традицией. Нынешний запуск приурочен к 55-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

В этом году старты проводит Федерация Космонавтики России совместно с городским Дворцом творчества юных.В мероприятии примут участие детские коллективы учреждений дополнительного образования Петербурга, занимающиеся ракетно-космическим моделированием. Дети запустят в воздух более 50 моделей, созданных своими руками под руководством педагогов. «Основным материалом для постройки моделей ракет, является бумага, которая позволяет сделать модели легкими, но в тоже время, достаточно прочными. Вес моделей от 30 до 350 грамм», - уточняют организаторы проекта.

«Взлетает ракета благодаря настоящей реактивной тяге, создаваемой компактным модельным двигателем на твердом топливе, промышленного производства», сообщили они.

Предполагается, что модели ракет преодолеют высоту, начиная от 30 до 200 метров. Запуск состоится у Никольских ворот на берегу Кронверкской протоки, у вертолетной площадки. Присоединиться к мероприятию смогут все желающие: вход будет свободным. Перед стартами моделей для зрителей будет организована викторина «История Отечественной Космонавтики».