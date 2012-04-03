Дело возбуждено в отношении гаишника, торговавшего «красивыми номерами»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления ГИБДД МВД России по региону полковника Александра Алфосова.

Он подозревается в получении взятки в размере 500 тысяч рублей (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствием установлено, что руководство областного ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых «красивых номеров», а также водительских удостоверений за денежное вознаграждение, сообщается на сайте СКР.

Разработка противоправной деятельности Алфосова велась следователями и оперативными службами на протяжении нескольких месяцев. Полученные таким образом денежные средства в последующем передавались начальнику управления ГИБДД по Рязанской области Алфосову. При очередном получении взятки через подчиненного сотрудника полковник был задержан в своём служебном кабинете.

При осмотрах служебных помещений было обнаружено большое количество денежных средств и других предметов, имеющие значения по делу. В рамках расследования уголовного дела следствием будет проверяться причастность Алфосова к иным аналогичным, коррупционным преступлениям.

В связи с этим, гражданам, пострадавшим от действий сотрудников ГИБДД в Рязанской области, предлагается сообщить о таких фактах в областное следственное управление СК России.

Напомним, в Рязани во вторник задержали начальника управления ГИБДД по Рязанской области Александра Алфосова и его подчиненных по подозрению в получении взятки.