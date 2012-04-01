Полиция отпустила всех задержанных 31 марта на Триумфальной

В Москве полиция отпустила всех задержанных накануне на Триумфальной площади участников несанкционированной акции "Стратегия-31". В отделения полиции были составлены административные протоколы.

В отношении одного из активистов может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в нападении на сотрудника МВД. По данным полиции, молодой человек бросил файер в полицейского, в результате страж порядка получил ожог лица.

Оппозиционеры, в свою очередь, заявили, что другой участник акции Владимир Гладышев был доставлен в отделение со сломанным ребром. В столичном МВД эту информацию опровергли. По данным сотрудников ОВД "Мещанское" Гладышев не жаловался на здоровье и не просил о медицинской помощи.

Всего на Триумфальной площади, где участники движения пытались провести традиционную акцию в защиту 31-й статьи конституции о свободе собраний, были задержаны около 60 человек, включая лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова. Его обвиняют в административном правонарушении - несоблюдении порядка проведения митинга. После составления протокола в ОВД "Тверское" Лимонов был отпущен. Ему предстоит явиться в суд. Лидеру "Другой России" грозит штраф до 2 тысяч рублей.

В Петербурге в субботу были задержаны несколько десятков участников акции в защиту 31 статьи Конституции.