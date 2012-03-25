На трассах России появится новый дорожный знак

Скоро на российских дорогах, а также в правилах дорожного движения появится новый дорожный знак, который будет предупреждать о камерах фото- и видеофиксации. Его будут устанавливать в зонах контроля.

Как он будет выглядеть – решат сами водители. Уже объявлен конкурс среди автолюбителей на лучший эскиз новой предупреждающей таблички. Соответствующий опрос запущен на официальном сайте Госавтоинспекции. Сейчас на странице размещено уже больше десятка присланных эскизов, и каждый посетитель сайта может проголосовать за понравившийся ему рисунок. Заместитель главы управления ГАИ Владимир Шевченко сообщил о том, что в некоторых регионах страны уже стоят информационные таблички, предупреждающие о ведущейся фото- и видеофиксации нарушений. «Единообразия среди них нет, каждый регион устанавливает их сам, если это необходимо», - сказал он. Участники дорожного движения могут сами подготовить и прислать на электронный адрес znak@gibdd.ru собственный вариант знака. На основе эскиза, который наберет наибольшее количество голосов, и будет создан новый, уже официальный дорожный знак.



