На 16 лет осужден боевик, причастный к теракту на рынке Владикавказа

Во вторник во Владикавказе осужден житель Республики Ингушетия Ибрагим Даурбеков. Даурбеков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 317, ст. 167, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 223 УК РФ - бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленное уничтожение чужого имущества, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия.

Следствием и судом установлено, что Даурбеков не позднее июля 2009 года добровольно вошел в состав устойчивой вооруженной организованной группы, члены которой причастны к совершению в сентябре 2009 года террористического акта на центральном рынке города Владикавказа.

Даурбеков совместно с другими участниками принял участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания, а именно в посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительного органа, в незаконном обороте и изготовлении оружия, в умышленном повреждении чужого имущества.

Следствием доказано 13 эпизодов преступной деятельности Даурбекова.

Расследование проводилось в тесном взаимодействии с МВД России по Республике Северная Осетия-Алания и управлений ФСБ России по Республике Ингушетия и Северная Осетия-Алания.

Приговором суда Даурбекову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.