Составлен новый рейтинг самых богатых бизнесменов России

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15 апреля 2011, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

В новый рейтинг богатейших бизнесменов России вошли 200 предпринимателей. В список, составленный российским отделением журнала Forbes включен 101 миллиардер. В прошлом списке их было 62, и список включал сотню богатейших россиян.

Самым богатым россиянином вновь признан председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние составило 24 млрд. долларов. Год назад его состояние составляло 15,8 млрд. долларов. На втором месте рейтинга - генеральный директор Северстали Алексей Мордашов. Его состояние выросло с 9,9 млрд. долларов до 18,5 млрд. долларов. Замыкает тройку самых богатых россиян глава группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. Его состояние издание оценило в 18 млрд. долларов.

Среди 200 богатейших россиян одна женщина. Состояние супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президента «Интеко» Елены Батуриной, по оценке Forbes, составляет 1,2 млрд . долларов - снизилось за год на 1,7 млрд. долларов.