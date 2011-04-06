Генпрокуратура жалуется на Елену Батурину

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6 апреля 2011, 15:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Две повестки с просьбой прийти к следователю для беседы в качестве свидетеля по делу о мошенничестве с крупным кредитом направило следствие главе компании "Интеко" Елене Батуриной.

Жену экс-мэра Москвы следователи вызывали по уголовному делу, связанному с выдачей Банком Москвы кредита компании «Премьер Эстейт», которая приобрела у «Интеко» в 2009 году 58 га московской земли.

"С момента начала расследования в московский офис "Интеко" было направлено уже две повестки для Батуриной с просьбой явиться к следователю в качестве свидетеля, однако глава компании в правоохранительные органы так и не пришла", - заявил в среду Интерфаксу источник в Следственном Комитете.

Несколько часов спустя пресс-служба «Интеко» опубликовало заявление, в котором написано: «Елена Батурина сообщила, что обязательно даст свидетельские показания, не откажется от этого, и следственные органы об этом должным образом уже проинформированы». Там утверждается, что визит главы компании отложен исключительно потому, что «сейчас она не в Москве».