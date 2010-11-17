Магаданская область будет жить по времени близкому к природному (ВИДЕО)
17 ноября 2010, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Магаданская область станет ближе к Москве на целый час. Теперь разница во времени составит всего семь часов, такой закон единогласно приняли в местной Думе.
Как стало известно телеканалу "Россия 24", сами стрелки переводить, а точнее не переводить на летнее время будут весной. Парламентарии намерены обратиться к председателю правительства Владимир Путину с обоснованием такого решения - вопрос в исследовательском центре "Арктика" подробно изучили и пришли к выводу - переход на плюс семь часов для Колымы будет полезен.
В этом случае Магаданская область будет жить по времени близкому к природному.