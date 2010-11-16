Ученые считают, что верность партнеру продлевает жизнь

В Италии группа ученых, исследуя фактор долголетия, пришла к выводу, что верность одному партнеру продлевает жизнь, а мужчины меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи во главе с доктором Эммануэлем Джаннини из университета Флоренции объясняют это тем, что при активной сексуальной жизни у мужчины вырабатывается больше тестостерона – мужского гормона, что снижает риск появления депрессии, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и в целом улучшает обмен веществ в организме, передает РБК.

А верность, по данным ученых, повышает стрессоустойчивость и оберегает мужчину от нервных потрясений.