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Кто в сад, кто по дрова

В каждом регионе чиновники изобретают собственные правила приёма в детские сады

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Кто в сад, кто по дрова

Очереди в детские сады остаются одной из самых острых российских проблем. Обеспечить дошколят местами не получается, несмотря на громогласные заявления чиновников и массовое, как утверждается, возведение новых детских садов и открытие новых групп. При этом без внимания власть имущих остаётся одна их главных причин проблемной ситуации в дошкольном образовании – неразбериха с правилами приёма в дошкольные учреждения. Во многих муниципалитетах, вопреки российскому законодательству, изобретают свои собственные инструкции.

С правилами приёма в детские сады в России сложилась довольно странная ситуация.С одной стороны,все необходимые «точки над i» вроде бы расставило федеральное законодательство. Как гласит ст. 16 действующего Закона «Об образовании», общие требования к приёму граждан в образовательные учреждения регулируются на государственном уровне. Те же самые федеральные законы также регламентируют и порядок льготного приёма в детский сад. Наконец, в законе подчёркивается, что учредитель «дошкольного заведения», составляя положение о правилах приёма, обязан придерживаться установленных норм.

Казалось бы, в теории всё просто и понятно, но на практике, увы, всё получается с точностью до наоборот. Прежде всего потому, что муниципалитеты вписывают в Положения о правилах приёма пункты «собственного изобретения», в результате чего огромное количество детей остаётся без положенных по закону путёвок. К примеру, притчей во языцех стало требование предъявить регистрацию по месту жительства (так происходит в Москве, Ярославле, подмосковном Клину). И, хотя в федеральном законодательстве таких норм нет, подобная практика процветает в огромном количестве регионов и муниципалитетов.

По словам активистов движения «Российским детям – доступное дошкольное образование», чаще всего в муниципалитетах появляются собственные порядки для первоочередного или внеочередного приёма малышей в детские сады. Cложно не возмущаться «новациями», которые применяются в Люберцах или Томске: там местами в садиках в приоритетном порядке обеспечиваются дети сотрудников местной администрации, муниципальных учреждений или предприятий, которые каким-либо образом сотрудничают с местной властью. А бывает и так, что «законным» льготникам (например, детям из многодетных семей) выдают путёвки вперемешку с теми, кто права на льготы не имеет: например, после выдачи одной льготной путёвки предоставляют пять или десять тем, кто стоит в общей очереди (Новокузнецк и город Обь Новосибирской области).

В последние полгода огромную «свинью» борцам за справедливое предоставление мест в детских садах подложили… российские законодатели.Сегодня муниципалитеты формально не имеют права отказывать ребёнку в предоставлении путёвки в дошкольное учреждение, ссылаясь на отсутствие мест. В тех муниципалитетах, которые всё же внесли этот пункт в Положение о приёме в дошкольные учреждения (а таких, как говорят активисты, едва ли не около половины), родителям порой удаётся оспаривать данное ограничение. Однако эта возможность у них исчезнет уже в этом году. В новом законе «Об образовании», который вступит в силу  1 сентября 2013 года, официально закреплено право муниципалитетов отказывать в приёме ребёнка в детский сад с формулировкой «свободных мест нет». И если раньше отсутствие мест с формальной точки зрения могло считаться едва ли не нарушением федерального законодательства (так как ограничивалось конституционное право ребёнка на дошкольное образование), то с сентября новые садики по большому счёту можно и не строить.Тем более что по новому закону муниципалитеты получат право сколь угодно высоко поднимать планку родительской платы за пребывание ребёнка в дошкольном учреждении. Госдума, несмотря на бурные протесты, не включила в новый закон норму, по которой ежемесячная плата за детский сад не должна превышать 20% от расходов муниципалитета на одного ребёнка («АН» подробно писали об этом в материале «Дошкольная революция» в ноябре прошлого года). Словом, налицо ещё один «гениальный способ» борьбы с дефицитом мест.

В общем, подход понятен: кому повезёт – тому повезёт. А остальным можно и отказать. На вполне законных основаниях…

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