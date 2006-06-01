Две музыкальные премии недели

Cмех – великое дело! Cмеяться нужно часто, громко и с удовольствием, чтобы жизнь была яркой и веселой! Сегодня помогает нам в этом на страницах «Аргументов i времени» Владимир Винокур.

– Выросли Вы в Курске, чем он для вас знаменит?

– В Калиновке под Курском родился Никита Хрущев. А горжусь я Михаилом Щепкиным, великий был актер. Жил и работал в Курске. Еще – Георгий Свиридов, Афанасий Афанасьевич Фет. А еще я учился в техникуме, который в свое время закончил Леонид Брежнев. Мой преподаватель черчения был однокурсником генерального правителя.

– А школу помните, в которой учились?

– Конечно, у нее был номер 26. Потом старое здание снесли, а номер 26 отдали школе для умственно отсталых детей. Когда я приезжал в Курск на гастроли, всегда сообщал: «А учился я, дорогие друзья, в школе номер двадцать шесть». В зале начинался обвальный хохот, потому что все мгновенно понимали, откуда берутся артисты.

– Когда вы учились в строительном техникуме, проходили практику на объекте, которым руководил ваш отец?

– Да, и с этим связано немало забавных историй. Как-то во время практики на стройке меня подозвал мастер, протянул пять рублей: «Купишь бутылку водки, сырок «Дружба», колбаски грамм двести, батон хлеба и кефир». Я все купил. Он налил мне полный стакан водки – двести пятьдесят грамм. Я выпил, потом кефирчик, и тут говорят: «Винокур едет!» А надо сказать, что отец был строгим начальником. Вышел я на улицу, на жару, и тут меня развезло. Я в траншею прыгнул, лопату в руки. Отец спрашивает у строителей: «Ну, как практиканты работают?» Мастер отвечает: «Нормально!» А я в землю закопался, лопатой размахиваю, не соображаю ничего. Только комья земли в разные стороны разлетаются. Отец говорит: «Молодцы какие! Смотри, как вкапываются».

– Рассказывают, что вы большой любитель розыгрышей.

– Конечно. Один раз разыграли целую очередь в Елисеевском магазине. Со мной были два приятеля, Сережа Мороз и Слава Войнаровский. А ко мне в гости приехал мой брат, он тогда работал заместителем директора областного торга по строительству, привез нам еды и курской водки. Мы заехали в магазин что-то докупить, а там – огромная очередь. Чек в кассе пробили, а к прилавку не можем протиснуться. Я взял у Бориса строительный метр, он его всегда носил с собой, протянул один конец Славе, Сереже – блокнот и громко сказал: «Граждане! Шаг вправо сделайте!» И вся очередь сделала дружный шаг вправо. Мы начали измерять прилавок, а сами подходим ближе к продавщице. Я кричу: «Восемь. Записывай!» Продавщица решила поинтересоваться: «А что вы собираетесь делать?» «Прилавок менять, – отвечаю, – деревянный поставим, а то люди жалуются, говорят, холодный…» В толпе все соглашаться стали: «Да, зимой холодно. Может, и лучше, что деревянный». И вот Слава записывает размеры, а Сережа в это время, обращаясь к продавщице, говорит: «Колбаски нам взвесьте, пожалуйста, селедочки пожирнее…» Мы упаковали свои покупки, и я обратился к очереди: «Граждане! Шаг влево сделайте!» И вся очередь снова встала к прилавку.

– А на вас когда-нибудь делали пародии?

– Когда-то давно меня упрекнули в самолюбовании на сцене. В журнале «Крокодил» опубликовали дружеский шарж, я был нарисован перед зеркалом, в которое гордо смотрелся.

– Вы считаете, эта пародия справедлива по отношению к вам?

– Не знаю, но с тех пор я стал более самокритичен.