КАК «ЕНОТЫ» ЕЛИ БАРАНИНУ

Звезду мирового кинои звезду отечественной эстрадымы встретили на днях на закрытой премьере полнометражного анимационного фильма «Лесная братва» в кинотеатре «Пушкинский». Ал­­­­­­­ла Борисовна приехала смотреть мультик с внуком, дочерью Кристиной и ее молодым человеком. А Брюс Уиллис – на кортеже из семи автомобилей «мерседес», в сопровождении друзей, среди которых был российский актер

БРЮС Уиллис приехал в Москву прямо с каннского фестиваля. В мультипликационном фильме «Лесная братва» он озвучивает пройдоху енота (в российском варианте енот –

Гоша Куценко). Появление легендарного Брюса сразу привлекло внимание гостей.

Сразу после премьеры госпожа Пугачева с семейством отправилась домой. А Брюс Уиллис на кортеже из семи «мерседесов» – в ресторан «Пушкин», что по соседству. Компания, в которой Брюс расположился на втором этаже «Пушкина», оказалась камерной, не более десяти человек, среди которых был и «второй енот», упомянутый выше господин Куценко. Самым востребованным блюдом из разнообразного заказа звезд оказалась сочная баранина с зеленью, которую артисты и их сопровождающие гости запивали красными и белыми винами. Время от времени из-за стола раздавалось громогласное «Happy birthday!»

В какой-то момент Брюс Уиллис отлучился из-за стола и через некоторое время возле выхода из ресторана «беседовал» с одним из посетителей ресторана «Пушкин» на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики (актеру не понравилось, что гость достал аппаратуру для фотосъемки). Вернувшись к столу, важный гость продолжил трапезу с друзьями. Яств оказалось настолько много, что аппетитные торты так и остались нетронутыми.

А на следующий день Брюс Уиллис уже гулял по Красной площади, восхищаясь Кремлем и красными звездами.