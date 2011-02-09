Солистка «ВИА Гры» взялась за стряпню
№ 5(246) от 10.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Экс-солистка группы «ВИА Гра » Татьяна Котова вновь удивила общественность.
Она решила заявить о себе еще и как о кулинаре. Певица готовит к открытию в Киеве и в Подмосковье кулинарии. Чтобы найти стартовый капитал для собственного бизнеса, девушка даже продала свой джип.
Планируется, что в полноценном режиме ее «детище» порадует поклонников уже в марте.
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