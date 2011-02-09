Солистка «ВИА Гры» взялась за стряпню

Экс-солистка группы «ВИА Гра » Татьяна Котова вновь удивила общественность.

Она решила заявить о себе еще и как о кулинаре. Певица готовит к открытию в Киеве и в Подмосковье кулинарии. Чтобы найти стартовый капитал для собственного бизнеса, девушка даже продала свой джип.

Планируется, что в полноценном режиме ее «детище» порадует поклонников уже в марте.