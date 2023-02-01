Певец Валерий Меладзе закрывает свой бизнес в России

Из-за высказываний против спецоперации, происходящей на территории Украины, певец Валерий Меладзе потерял множество рекламных контрактов. Кроме этого, возникли конфликты и с госструктурами. В итоге артист решил закрыть свой бизнес в России.
Например, из-за долгов Федеральная налоговая служба заблокировала счета его компании «МБ Про» в Инвестторгбанке. Генеральная прокуратура тоже имеет претензии к исполнителю. Сейчас она изучает выступления Меладзе, где он вероятно мог рассказать о своем отношении к нынешней политической ситуации.
Более того, в связи с уходом автоконцерна Mercedes, амбассадором которого был как раз артист, певец потерял большой доход. Так, в 2019 году он получил более 8 млн рублей в результате сотрудничества.