Певец Валерий Меладзе закрывает свой бизнес в России

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 февраля 2023, 12:22 Источник: sostav.ru

Из-за высказываний против спецоперации, происходящей на территории Украины, певец Валерий Меладзе потерял множество рекламных контрактов. Кроме этого, возникли конфликты и с госструктурами. В итоге артист решил закрыть свой бизнес в России.

Например, из-за долгов Федеральная налоговая служба заблокировала счета его компании «МБ Про» в Инвестторгбанке. Генеральная прокуратура тоже имеет претензии к исполнителю. Сейчас она изучает выступления Меладзе, где он вероятно мог рассказать о своем отношении к нынешней политической ситуации.

Более того, в связи с уходом автоконцерна Mercedes, амбассадором которого был как раз артист, певец потерял большой доход. Так, в 2019 году он получил более 8 млн рублей в результате сотрудничества.