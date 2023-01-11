Адвокат Алешкин считает, что певцу Валерию Меладзе грозит запрет на въезд в Россию на 50 лет

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11 января 2023, 17:13

Певец Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomohov/Globallookpress.com

Адвокат Андрей Алешкин считает, что высказавшемуся на концерте в Дубае в поддержку Украины певцу Валерию Меладзе грозит признание иностранным агентом и запрет на въезд в Россию на 50 лет.

СМИ пишут, что Валерий Меладзе на гала-концерте в Дубае, предположительно, на слова поклонника «слава Украине» ответил: «Героям слава». Адвокат полагает, что с Валерием Меладзе за его высказывание в поддержку Украины могут поступить также как с певицей Наргиз Закировой, но вряд ли музыканта лишат свободы.

Юрист в интервью порталу Blitz+ прокомментировал высказывание певца: «Надо посмотреть, в каком контексте это было упомянуто. Если поддержка другой стороны, то это может быть расценено как дискредитация. Думаю, в данном случае сценарий может быть очень простой. Признание иноагентом и запрет на въезд в Российскую Федерацию лет на 50, как это было с певицей Наргиз».

После Меладзе в ОАЭ отличился уже признанный в России иноагентом юморист Максим Галкин.